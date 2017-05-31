أثارت عارضة الازياء الشابة روبي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول صور عدة لها تظهر فيها مع رامز جلال، التي تشارك في كل حلقات برنامجه "رامز تحت الأرض".

وتلعب روبي دوراً مهماً في حلقات مقالب رامز جلال، إذ تقوم باستقبال النجوم ومصاحبتهم حتى آخر المقلب، وتغرق مع الضيوف.

وروبي هي فتاة شابة تعمل موديل، وظهرت في عدة أعمال فنية عربية قليلة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما وأنها تحمل الجنسية الإيرانية.

من جهة أخرى أكدت مصادر صحفية أن الفنان الكبير محمود حميدة حصل على مبلغ 70 ألف دولار نظير ظهوره في إحدى حلقات برنامج "رامز تحت الأرض" وهو الأمر الذي جعله لم يعترض على عرض الحلقة بعد علمه بالمقلب.

وكان الفنان محمود حميدة قد تعرض لانتقاد شديد لموافقته على الظهور في برنامج "رامز تحت الأرض"، وعدم اعتراضه على ظهوره بالبوكسر في المقلب الذي تعرض له، بالتزامن مع عرض البرومو الرسمي للبرنامج.

يذكر أن رامز جلال يقدم هذا العام برنامج "رامز تحت الأرض"، وهو امتداد لبرامج المقالب التي اعتاد على تقديمها في كل موسم رمضاني، إذ سبق وقدم "رامز في أرض النار"، "رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز واكل الجو" و"رامز قلب الأسد" و"رامز قرش البحر" و"رامز حول العالم".