يشتكي الكثير منالصائمين من قلة التركيز وصعوبة القيام بالمهام بوتيرة عادية خلال شهر رمضان. ولأن المهمة الأولى للتكنولوجيا هي تسهيل الحياة على المستخدمين، إليكم قائمة من التطبيقات التي تقوم بخدمات مكتبية عدة مكانكم، من تسجيل المعلومات إلى تصنيفها، مروراً بتحويل مهمات يدوية إلى نظام أوتوماتيكي:

كثير من الصائمين يعانون الشرود والفوضى عند أداء المهام اليومية، لذا يساعد هذا التطبيق المتوفر في أجهزة "آبل" و"أندرويد" على تصميم قوائم لأداء المهام، مع باقة كاملة من التنبيهات والرسائل، وإتاحة إمكانية تقاسم القوائم مع باقي الزملاء من دون مجهود كبير.

لا داعي لبذل الكثير من الطاقة الذهنية من أجل ترتيب علبة رسائل البريد الإلكتروني. كل ما تحتاجونه هو تحميل هذا التطبيق المجاني المتوفر في أجهزة "أندرويد" و"آبل"، فهو تطبيق يعتمد على الذكاء الصناعي من أجل تحليل تفاعلكم مع الرسائل، وبناءً على ذلك يعيد تصنيفها حسب الأهمية.

هذا التطبيق مفيد جداً للتقليل من المهمات المتكررة، فيكفي تسجيل مجموعة منالمهمات التي تقومون بها باستمرار ليقوم بها هو مكانكم، وكل ما تحتاجونه هو ربط كل شرط بردة فعل "إذا حدث هذا فقم بهذا".

يمنح هذا التطبيق واجهة سهلة تساعد على تجميع وإنشاء اللوائح والمهام والبطاقات والمذكرات وغيرها. ويمكن نقل كل التفاصيل من لائحة إلى أخرى وتقاسمها مع أشخاص آخرين بنفس السهولة.

يميل كثير من الصائمين إلى الانشغال بمقاطع فيديو وصور ومقالات على حساب المهام المطلوبة منهم، لذا يوفر هذا التطبيق إمكانية تسجيل كل مقال هام، لقراءته في وقت لاحق، وكذلك الشأن بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو.



