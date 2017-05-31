أهدى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان قلمه الخاص لأحد الطلاب الكفيفين، ووجّه بعلاج الطالب معاذ إبراهيم الجهني (7 سنوات)، بعد أن استمع لقراءته للقرآن في الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن لتكريم حفظة كتاب الله وتدشين مشروع “شبل القرآن” في جامع الوالدين بتبوك، مساء الاثنين.

وقال الأمير فهد بن سلطان للطالب: “أهديك قلمي الخاص تكتب به، بعد أن يعود إليك البصر بعد توفيق الله”، ووجّه على الفور بعلاجه في أي مستشفى في العالم. وقدّم ذوو الجهني شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على هذه اللفتة الانسانية منه تجاه ابنهم، مؤكدين أن هذا الأمر غير مستغرب عليه.