فاجأ رجلٌ مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنشور ينعي من خلاله زوجته، ويقرر الإفطار أول أيام رمضان بطعام كانت قد طهته بنفسها قبل وفاتها منذ عام كامل.

وحسب صحيفة "فيتو" المصرية، نعى "أحمد خليفة"، زوجته عبر "فيسبوك"؛ معتذراً عن عدم إفطاره بجانب قبرها.

وكان قد قرر أن يفطر في أول أيام رمضان على طعام كانت قد أعدته قبل وفاتها بعام ووضعه في الثلاجة؛ ليقرر أن يخرج ذلك الطعام ويتناوله في أول أيام رمضان.

وقد حاز الموقف على إعجاب الكثيرين، وكان للبعض رأي بأن الطعام فسد؛ فيما قال البعض الآخر: إنه ربما كان مجمداً كل تلك الفترة.