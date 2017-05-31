بارتفاع 1900 م، يعد جبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات، ولكن ما يميزه ليس ارتفاعه فقط، ولكن الإثارة التي يشعر بها زواره خلال الطريق إلى القمة حيث المناظر الطبيعية الخلابة والوديان الجارية والجو المعتدل والشعور بالعزلة والسكون والراحة المطلقة.

يفضل زيارة الجبل بسيارة للدفع الرباعي، ولكن إن لم تكن لديك واحدة، يمكنك أيضا صعوده بسيارة عادية ولكن من الضروري أن تكون قوية.

ومع انتهاء أعمال الطريق على جبل جيس يمكنك الآن الوصول إلى القمة بسيارتك، وتستغرق الرحلة من سفح الجبل إلى أعلاه تقريبا 45 دقيقة. وهناك يمكنك التقاط الصور لأجمل المرتفعات والتنزه والشواء والاستمتاع بالأجواء المعتدلة.

يعتبر جبل جيس الوجهة المفضلة لهواة التسلق وركوب الدراجات وعشاق السيارات لاختبار مهاراتهم في القيادة في ظل توفر الطرق الملتوية والضيقة التي تجعل القيادة مغامرة ممتعة للهواة والمحترفين.

وجهة عائلية:

يعتبر جبل جيس الوجهة المفضلة للعائلات ولكن ننصح بمراقبة الأطفال باستمرار ومن الضروري إبقاءهم بعيدين عن حواف الجبل.

ما يجب أن تعرفه:

لا توجد هناك مطاعم واستراحات ومحطات البترول بعيدة بعدة أميال.، ولذلك يفضل تعبئة البترول في طريق رأس الخيمة، والتزود بما يكفي من المياه والغذاء.