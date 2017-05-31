تتيح الهواتف الذكية لمستخدميها الحصول على تطبيقات تساعدهم في شهر رمضان، إذ توفر لهم معلومات على مواعيد الصلاة واتجاهات القبلة ومعلومات صحية وغيرها.

وتوجد هذه التطبيقات على متاجر التطبيقات في "غوغل بلاي" و" أبل ستور" وغالبيتها مجاني، وأدخل مطورون عليها تحديثات نالت إعجاب الكثيرين.

واخترنا لكم عددا من التطبيقات التي ربما تكون مفيدة لكم:

ramadan 2017

هذا التطبيق متوفر مجانا على "غوغل بلاي"، ويحتوي بيانات بشأن مواعيد الصلاة والإمساك والإفطار في 251 بلدا حول العالم، ويغطي نحو 6 ملايين مدينة ويحدد تلقائيا المدينة التي يوجد فيها المستخدم، وقد يكون مفيدا بصورة أكثر للمستخدمين الذين يسافرون كثيرا، كما يحتوي على تنبيه من أجل زكاة الفطر.

Ramadan 2017 : Athan Pro Prayer Times & Qibla

يتوفر هذا التطبيق لمستخدمي آيفون، ويقول متجر تطبيقات "أبل" إن هذا التطبيق أكثر التطبيقات دقة بالنسبة أوقات الصلاة الخمسة والوقت المتبقي لها.

ويضيف أنه يغطي يغطي كافة المدن الموجودة في العالم، فضلا عن تحديد قبلة الصلاة في حال كنت في المنزل أو على سفر، إلى جانب أصوات عديدة للأذان.

Near Mosques Finder

يساعدك هذا التطبيق في العثور على المساجد القريبة منك، اعتمادا على خرائط محرك البحث "غوغل"، ويعرض على المستخدم قائمة بأقرب المساجد منه وأبعدها عنها في دائرة نصف قطرها 5 كلم.

Muslim Pro - Ramadan 2017

يحتوي هذا التطبيق علاوة على مواعيد الصلاة على القرآن الكريم باللغة العربية وترجمات من لغات عدة، وتقويم هجري يشمل المناسبات الدينية وغيرها. وخريطة تدل المستخدم على مطاعم الأكل الحلال، ويستخدمه حاليا نحو 30 مليون شخص.

web teb

يقدم هذا التطبيق ما يصفه بالمعلومة الموثقة في مجالات صحية شتى، وخصص زاوية لشهر الصيام تناولت التغذية السليمة والمصاعب الصحية التي قد يواجه الصائمون وكيفية التغلب عليها وغيرها. هذا التطبيق متوفر مجانا على "غوغل" بلاي و"أبل ستور".

وصفات رمضان

يقول هذا تطبيق أنه يحتوي على أكثر من 5000 وصفة مع تفاصيل إعدادها والمقادير المطلوبة، كما تحتوي بعض الوصفات على مقاطع فيديو لطهاة مهارين، وهذا التطبيق متوفر على متجري "غوغل بلاي" و"أبل ستور".