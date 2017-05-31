قد تكون قصة انتهت وطويت من حياة الشاب عمر حريري، لكنها في شاشة "العربية" أعلنت ولادتها لتكشف عن طموح نما وكبر خطوة خطوة من رحم المعاناة.

عمر حريري من رواد الأعمال الناجحين، يمتلك مطعما للوجبات السريعة، وقصة دخوله لعالم ريادة الأعمال لم تكن متوقعة.

تبدأ القصة الجديدة لعمر مع ابنته التي غرقت بمسبح المنزل لتمرض فترة ويجلس بقربها في المنزل. عندها بدأ كل شيء يتغير، فعمله لم يعد بإمكانه الالتزام به كثيراً.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، توفيت ابنته بعد فترة، وبعدها بأسبوعين وصلت له مذكرة تفيد بتحويله للتحقيق في قضية اختلاس بعمله، ما أدى إلى سوء الحال كثيراً.

لكن كما يقال "ما بعد ضيق إلا فرج"، عمر حصل على البراءة وعاد إلى الوظيفة، لكنه بعد شهر لم يجد نفسه فيها، بعد أن حصل ما حصل، فقرر الاستقالة والتوجه إلى العمل الحر.

"الطبخ" هو ما يعشقه عمر، بدأ يقدم وجبات في هذا المنزل أو ذاك، لتلك المجموعة من الشباب أو في استراحة وغيرها من الأماكن ليبدأ اسمه باللمعان.

قال عمر "عشقك لعملك سينعكس على ما تقوم به لدى الناس الذين تقوم بخدمتهم".

وعن الماضي رفض المتابعة مكتفياً: "أنا ولد اليوم".