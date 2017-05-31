عندما يبلغ الطفل 5 سنوات تبدأ محاولات الوالدين تدريبه على الصيام في شهر رمضان، وفى بعض الأحيان يتبع الآباء وسائل خاطئة مما يكون له نتائج سلبية، وبناء عليه يوضح موقع «اليوم السابع»، 5 نصائح على الآباء اتباعها في حالة تدريب أطفالهم على الصيام لأول مرة، وذلك وفقا لما أكده أسامة راشد الخبير التربوي، وهى:

1- تقسيم أول أسبوع في رمضان مثلا في اليوم الأول يصوم من الفجر وحتى الظهر فقط.



في اليوم التالي يصوم حتى العصر.



في اليوم الثالث يصوم حتى المغرب.



وهكذا حتى يعتاد على صيام اليوم بأكمله.

2- عدم إجبار الطفل على الصيام

يفضل احتواء الطفل وشرح فضل الصيام وفوائده للجسم

3- إزالة أي أكلات قد يجدها أمامه

حتى لا يفقد السيطرة على ذاته ويتناول الطعام.

4- الثناء المستمر

امدحى طفلك لقوته وقوة تحمله للصيام لتشجعيه على الاستمرار.

5- حال وجود أشقاء أصغر

الأفضل ألا يراهم حين تقوم الأم بإطعامهم حتى لا يفقد السيطرة ويفعل مثلهم.