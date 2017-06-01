أُعلن في دمشق، عن وفاة الممثلة السورية نجوى صدقي.

وعملت صدقي في الدراما الإذاعية والتلفزيونية. وظهرت في مسلسل "الدغري" بدور أم إبراهيم الدغري. وكذلك ظهرت في مسلسل "أزواج" ومسلسل "كلاكيت" وأعمال مختلفة عديدة كتمثيلية "الأبطال" أوائل ستينيات القرن الماضي.

والفنانة صدقي مقلّة في أعمالها، إلا أنه عرف عنها الظهور بأعمال إذاعية مختلفة مع الفنان حكمت محسن، الذي يعتبره النقاد مؤسس الدراما الشعبية السورية، في الإذاعة وفي المسرح.

ويعد رحيل الفنانة نجوي صدقي، هو السابع الذي يضرب الوسط الفني السوري، لعام 2017، بعدما أعلن عن وفاة الفنانة نجاح حفيظ بتاريخ 6 من الجاري، وكانت سبقتها الفنانة هالة حسني في 288 أبريل/ نيسان، وقبلها رحلت الفنانة أميرة حجو في 25 مارس/ آذار. وأعلن عن وفاة الفنان ناصر وردياني بتاريخ 166 مارس. ورحيل الفنان وليد حبّال في 21 يناير/ كانون الثاني.

وكان أول فنان سوري توفي لعام 2017 هو الفنان رفيق سبيعي بتاريخ 5 يناير.