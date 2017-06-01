تستهدف منظمة الصحة العالمية من فاعليات اليوم العالمي لمقاومة التبغ تشجيع الإقلاع عن التدخين بكل أشكاله، وتحذير المستهلكين من أضراره، ومنع انتشاره.



وقد بدأت فاعليات هذا اليوم عام 1989 وتقام يوم 31 مايو من كل عام.



ومن المعروف عن التدخين أنه يضر الجهاز التنفسي وأنه سبب رئيسي لسرطان الرئة بما في ذلك التدخين السلبي، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، يضرّ التبغ 10 أعضاء في الجسم هي:

الجلد



يزيد التدخين تجاعيد البشرة، واحتمالات الإصابة بكل أمراض المناعة الذاتية الخاصة بالجلد.



إلى جانب ذلك التبغ مسؤول عن رائحة البشرة واصفرارها والشيخوخة المبكرة.

قناة فالوب



تؤثر قناة فالوب على احتمالات الحمل، فبعد تخصيب البويضة تذهب عن طريق هذه القناة إلى الرحم، وبدون ذلك لا يحدث الحمل.



ويرتبط التدخين بانسداد قناة فالوب.

الكلية



تدخين التبغ مسؤول عن تضييق الأوعية الدموية التي تزوّد الكليتين بالدم، ويرتبط بتراجع وظائف الكلى.

المريء



الطعام ليس السبب الوحيد للحموضة، التدخين أيضاً يؤثّر على عضلات المريء ويسبب ارتجاع الحمض لأعلى.



تدخين التبغ أحد الأسباب الرئيسية لضعف عضلات المريء.

القلب



للتدخين أثر مدمّر على صحة القلب والشرايين بما في ذلك أقل جرعة ممكنة من النيكوتين.

الرئة



تفيد التقارير الطبية بأن ما بين 80 إلى 90 بالمائة من حالات سرطان الرئة سببها تدخين التبغ.

العيون



تتسبب السموم التي يحتوي عليها التبغ في زيادة أكسدة الخلايا والأوعية الدموية داخل العين.



وهناك صلة بين المياه البيضاء على العين والتدخين.

الرحم



التدخين مسؤول عن تقليل مستوى هرمون الاستروجين وبالتالي زيادة الهرمونات الذكورية إلى حد قد يؤثّر على الإباضة لدى المرأة.



كذلك يؤثّر التدخين سلباً على وصول الدم إلى الرحم.

عنق الرحم



حتى التدخين السلبي يمكن أن يؤثّر على عنق الرحم ويسبب أوراماً سرطانية في هذه المنطقة الدقيقة من الجسم.

القدرة الجنسية



يؤثّر التدخين سلباً على القدرة على الانتصاب لدى الرجل نتيجة زيادة مستوى الأكسدة، وضعف تدفّق الدم.



كما يؤثّر التدخين على توازن الهرمونات، ما ينعكس سلباً على قدرة الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية.