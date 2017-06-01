تبدو محركات الطائرة معروفة لدى الكثيرين على الجانبين، ولكن لا يعلم البعض أن هناك محركا سريا في ذيل الطائرت التجارية يمكن ملاحظته إذا دقق شخص ما عن قرب.

يطلق التقنيون على هذا المحرك اسم "وحدة الطاقة المساعدة" وهو يعد أصغر محرك على الطائرة، ولكن لا يعني ذلك أن مهمته صغيرة، فهو يوفر الطاقة اللازمة لتشغيل محركات الطائرة ودعمها في الإقلاع عن الأرض.



أكد خبراء لـ"بيزنس إنسايدر" على أن وجود هذا المحرك الصغير ضروري، وبدونه، لن تكون هناك طاقة كافية لتشغيل المحركات الرئيسية للطائرة التي تحتاج لطاقة كبيرة للعمل.



وبعد إقلاع الطائرة واستقرارها في الجو، يتوقف المحرك الصغير عن العمل، وتبدأ المحركات الرئيسية في الأخذ بزمام الأمور من تلقاء نفسها دون الحاجة لطاقة إضافية، ولكن من الممكن الاحتياج إلى المحرك الصغير خلال الرحلات لتوفير الطاقة للإلكترونيات أو مكيفات الهواء.