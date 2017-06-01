أعلن الفريق الطبي السعودي المختص بفصل التوائم السيامية، تعذر فصل التوأم المصري "مي ومنة"؛ بسبب اشتراك الطفلتين في أوعية أساسية؛ حيث يسبب الفصل خطورة شديدة على حياتهما.

وأبلغ الفريق الطبي والد الطفلتين ويدعى إسلام صقر رمضان، بالقرار بعد عدة استشارات واجتماعات؛ حيث أعرب الأخير عن حزنه الشديد حيال الأمر.

وقال والد الطفلتين "منة ومي" إن استحالة فصلهما لخطورة العملية على حياتهما، هو أكبر خبر محزن في حياته، بحسب "الرياض"، مضيفاً أنه مؤمن بقضاء الله سبحانه، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته وتوجيهه بعلاج ابنتيه، كما شكر الفريق الطبي على الجهود التي بذلوها.