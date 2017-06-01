نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين مقطع فيديو تشرح من خلاله آليات توزيع مياه زمزم على الزوار والمعتمرين في شهر رمضان المبارك وغيره من شهور السنة.
وأكدت الرئاسة جاهزية مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بمكة المكرمة، لتلبية احتياجات الزوار في ظل الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى توفير نحو 100 موظف خدمة في صالات توزيع عبوات المياه.
وأوضحت أنه تم تجهيز 42 نافذة توزيع أوتوماتيكية بجانب أكثر من 400 عربة لحمل عبوات المياه و350 كرسي انتظار في صالة الانتظار؛ بهدف تسهيل الأمر على الزوار وقاصدي بيت الله الحرام.