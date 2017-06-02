قال الداعية الشيخ محمد العريفي إن الإسلام حث على تبادل الهدايا، وفق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، “تهادوا تحابوا”، كما أن الرسول الكريم قبل هدية من المقوقس حاكم مصر وهو نصراني، نافيا أن تكون لهداياه للفنانين والإعلاميين أغراض أخرى.

وبرر العريفي في لقاء على قناة “المجد”، ما قام به من إرسال هدايا للفنانات بها عطر وكلمات مثل: “أختي العزيزة يسرني أن أهدي إليك.. كذا وكذا”، مشيرًا باستغراب إلى أنه إذا امتنع عن التعامل مع الفنانين والمطربين من الجنسين قيل إنه متشدد، وإذا تعامل معهم اتُهم بأنه يريد أن يعمل معهم علاقة.

وأضاف أنه وجد مردودًا جيدًا ممن أُرسلت لهم الهدايا والتي تتضمن كتبًا له ومصاحف، فبعضهم قرأ وأرسل بشكر لمكتب الشيخ، مؤكدا أنه مطمئن لما يفعل ما دام أنه وفق الكتاب والسنة، وليس عليه أن يستمع لما يقوله الناس من انتقادات.

يُذكر أن العريفي كان قد أرسل قبل سنوات هدايا لمائة من الفنانين والفنانات، منهم الإعلامية الأردنية علا الفارس، التي ردت برسالة شكر على حسابها في تويتر، كاشفة عن هدية الشيخ العريفي، والتي تضمنت كتابين له هما “نهاية العالم” و”استمتع بحياتك”، مع زجاجة عطر، ما أثار اتسغراب عدد من المغردين وقتها.