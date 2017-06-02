أجبرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة إلى كوالالمبور على العودة إلى مطار ملبورن الاسترالي الأربعاء بعد أن زعم أحد الركاب بأنه يحمل قنبلة، بحسب ما صرح نائب وزير النقل الماليزي عبد العزيز بن كبراوي.

وقال كبراوي إن الحادث "ليس عملية خطف طائرة. بل أن مسافراً مضطرباً حاول دخول قمرة القيادة في الطائرة".

وأضاف أن "المسافر وهو سريلانكي الجنسية زعم أنه يحمل قنبلة. إلا أنه كان يحمل حصالة نقود".



وأقلعت الطائرة (إم اتش 128) في الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي ( 1311 بتوقيت غرينتش) من ملبورن، وكان من المقرر أن تصل إلى كوالالمبور في الساعة 5:28 صباح الخميس بالتوقيت المحلي ( 2100 بتوقيت غرينتش الأربعاء).

وعادت الرحلة مرة أخرى بعد 20 دقيقة من الإقلاع وهبطت بأمان في مطار تولامارين في ملبورن.

ونقلت صحيفة "ستار" البيان الصادر عن شركة الخطوط الجوية الماليزية، وجاء فيه أن الطائرة (إم اتش 128) هبطت في مطار في ملبورن في الساعة 11:41 مساء بالتوقيت المحلي (1348 بتوقيت غرينتش).