باتت حكومات دكتاتورية عدة تستخدم سلاح الحجب لوقف إيصال الرسالة وتكميم حرية التعبير، ولأن زمن الحجب والمنع قد ولّى، فإن التكنولوجيا تقدم قائمة طويلة من الحلول السهلة والبسيطة من أجل كسر حجب أي موقع إلكتروني مهما كانت طبيعته.

إليكم عينة من عشرة حلول بسيطة:



1. انتقلوا بشبكة VPN

شبكة البروكسي الافتراضية VPN تضمن تأمين الاتصال بشبكة أخرى على الإنترنت، وبتغييرها يمكنكم نقل عنوانكم إلى بلاد بعيدة غير البلد المحجوب عن الموقع، وعلى الإنترنت قائمة طويلة من تطبيقات تغيير VPN يمكن استخدامها بكل سهولة.



2. اختفوا افتراضياً باستخدام مواقع بروكسي

على الإنترنت العشرات من مواقع البروكسي التي تسمح لكم بسهولة بتخطي الحجب ودخول أي موقع تريدونه، وهذه الطريقة أكثر استخداماً في أماكن العمل حيث يتم حظر بعض المواقع مثل "فيسبوك"، وهي صالحة لكل المواقع.



3. استخدموا IP بدل URL

أحياناً تحجب الحكومات المواقع بناءً على عنوان URL، لذا يكفي استخدام IP من أجل الدخول إلى الموقع في مثل هذه الحالة. ومن أجل ذلك اكتبوا ping متبوعاً باسم نطاق الموقع في مساحة الأوامر ثم اضغطوا على Enter لتحصلوا على عنوان IP، ثم اكتبوا العنوان الجديد في شريط عناوين متصفح الأخبار وانقروا Enter.



4. أعيدوا صياغة URL

أحياناً مجرّد تغيير صيغة عنوان المواقع تساعد على كسر حجبه. بدل كتابة عنوان الموقع بصيغة www.url.com، جرّبوا كتابته بأشكال https://www.url.com أو http://www.url.com.



5. غيّروا البروكسي في المتصفحات

قد تحجب الحكومة عنوان بروكسي واحداً للموقع الإلكتروني، لذا يكفي استخدام عنوان آخر للدخول. من أجل ذلك ادخلوا إلى إعدادات البروكسي في المتصفح وعدّلوا عليه، يمكن اختيار إلغاء البروكسي أو استخدام آخر.

6. استخدموا ترجمة "غوغل"

يمكن تخطي الحجب من خلال ترجمة عنوان الموقع إلى لغة أخرى باستخدام تطبيقات الترجمة مثل "غوغل" أو "بينغ".



7. استخدموا التمديدات

إذا كان الموقع المحجوب ذا طبيعة ديناميكية مثل "فيسبوك" أو "يوتيوب" يمكن استخدام تمديدات مناسبة، وأشهرها Hola و ProxMat

8. غيّروا خادم DNS

كذلك يمكن استخدام طريقة كسر الحجب من خلال خادم DNS، فقط جرّبوا Google DNS أوOpenDNS. 9.

9. أرشيف الإنترنت باستخدام Wayback Machine

يمكن لهذا الموقع أن يعود لأرشيف المواقع وبواسطته يمكن تصفح آخر نسخة تمت أرشفتها من الموقع

10. استخدموا الـ RSS

تساعد خدمة RSS على قراءة المحتوى المحجوب بشكل سهل من خلال القارئ، وفي حال كان الموقع لا يمتلك هذه الخدمة يمكن إنشاء واحدة خاصة بالموقع المحجوب من خلال مواقع خاصة.