توفي مبتعث سعودي، يدرس في إحدى جامعات مدينة سبوكان بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بشكل مفاجئ خلال ممارسته رياضة كرة القدم مع زملائه، الأمر الذي أثَّر فيهم، خاصة أنه كان يلعب معهم بشكل طبيعي.



وأكد أديب الحسن، ابن عم حسن أحمد الحسن المبتعث منذ 3 سنوات لدراسة هندسة شبكات الحاسب الآلي في أمريكا، أن ابن عمه كان يلعب كرة القدم مع زملائه المبتعثين، إلا أنهم تفاجأوا بسقوطه عصر يوم الثلاثاء الماضي، وأشار إلى أن المتوفى كان يعاني من مرض السكري، وفقاً لـ "الرياض".



وأوضح أنه توفي فور وصوله إلى المستشفى بسبب انخفاض معدلات السكر في دمه، مبيناً أن السفارة السعودية في أمريكا تتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات نقل جثمانه لدفنه في السعودية.