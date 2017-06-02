«أعشق المسحراتي منذ صغري»

الفنان الإماراتي حسين الجسمي كاشفا عن أهم طقوسه وعاداته في شهر رمضان، قائلا: أتفرغ في هذا الشهر للعبادات وأداء صلاة التراويح وبعض الزيارات العائلية، موضحا أنه كان في طفولته يستمتع بأغاني شهر رمضان تلك الأغاني التي تحمل معها عبق التراث الإسلامي الأصيل. أما عن علاقته بالمسحراتي، فيقول: «لقد قضيت أسبوعا من طفولتي في شهر رمضان في القاهرة، وأعشق هذا التقليد البديع الذي لم أشاهده في أي بلد وهو المسحراتي الذي يلف ليلا في الشارع من أجل إيقاظ الصائمين كلا باسمه، فكنت انتظره على أحر من الجمر لكي يردد اسمي يوميا، مثل أسماء جيراني في المنطقة».