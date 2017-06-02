«خالجني دوما الشعور بأنها هي الشخصية الأهم، بينما أنا مجرد شخصية طفيلية متعلقة بها»
النجم كريس كلارك متحدثا عن انفصاله عن خطيبته المغنية الثرية جيسي نلسون نتيجة معاناته من نجوميتها وثرائها الفاحش مقارنة بمستواه الشخصي.
«أنت لازم تتعالج نفسيا.. إيه كمية الشر اللي جواك دي؟»
الفنانة المصرية الكبيرة نادية الجندي موجهة كلامها إلى صاحب برامج المقالب الأشهر في السنوات الأخيرة رامز جلال، حيث كانت الجندي ضحيته في إحدى الحلقات، وحين اكتشفت اللعبة بعد الرعب الرهيب الذي عاشته، قالت له: أنت مجنون.. افرض لو انا واحد عنده القلب ولا تعبان واتعرض لموقف زي ده.. لو مات حتبقى فرحان أوي بنجاح البرنامج؟!
«أعشق المسحراتي منذ صغري»
الفنان الإماراتي حسين الجسمي كاشفا عن أهم طقوسه وعاداته في شهر رمضان، قائلا: أتفرغ في هذا الشهر للعبادات وأداء صلاة التراويح وبعض الزيارات العائلية، موضحا أنه كان في طفولته يستمتع بأغاني شهر رمضان تلك الأغاني التي تحمل معها عبق التراث الإسلامي الأصيل. أما عن علاقته بالمسحراتي، فيقول: «لقد قضيت أسبوعا من طفولتي في شهر رمضان في القاهرة، وأعشق هذا التقليد البديع الذي لم أشاهده في أي بلد وهو المسحراتي الذي يلف ليلا في الشارع من أجل إيقاظ الصائمين كلا باسمه، فكنت انتظره على أحر من الجمر لكي يردد اسمي يوميا، مثل أسماء جيراني في المنطقة».
«وما أهمية الأسماء؟»
النجم الأميركي جايمي فوكس (49 عاما) يصدم متابعيه ومحبيه، بالتصريح بأنه أخفى اسمه الحقيقي وهو إريك مارلون بيشوب وليس جايمي فوكس.
«لأني أحب أن أضغط على زر الرفض»
الطفل إريك سايمون كاول ابن النجم الأميركي سايمون كاول الذي يعتبر من أهم أعضاء تحكيم البرنامج الشهير «اميركا جوت تالنت» متحدثا عن سبب حبه لمصاحبة والده إلى موقع عمله في البرنامج. وهو التصريح الذي أثار إعجاب كثيرين من متابعي ومعجبي البرنامج، لأنهم وجدوا فيه الدليل على أن الابن يتبع أسلوب أبيه المشهور بالإكثار من رفض المشاركين، بدلا من قبول مواهبهم.
«اذكر 3 مسلسلات هذا العام لم نشاهد فيها بيومي فؤاد»
المذيع وائل الابراشي خلال برنامجه «العاشرة مساء» اثناء مداخلة تلفونية مع الممثل بيومي فؤاد الذي انتشر في السنتين الأخيرتين بدرجة كبيرة حتى انه من الصعب ان تشاهد عملا فنيا خاليا منه، حتى في الاعلانات التلفزيونية تجده، لذلك داعبه الابراشي بهذا السؤال تلميحا صريحا الى مشاركته في اغلب الاعمال الفنية المعروضة.