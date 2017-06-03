في كثير من الأحيان ينتابتا شعور أو يطرأ عارض على أجسامنا دون معرفة السبب ودون أن يترك آثارا سيئة، إلا أن هذا الطارئ يترك خلفه سؤالا عن ماهيته.

وتعتبر الفيتامينات من أهم العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم لأداء وظائفه المختلفة على أحسن وجه، ويؤدي نقص أي نوع من هذه الفيتامينات إلى بعض الأعراض المرضية التي يمكن للطبيب أن يلاحظها بسهولة.

ويمكن الحصول على أنواع الفيتامينات المختلفة عبر تناول الفواكه والخضروات وغيرها من الأطعمة، ولا غنى للجسم عن أي من هذه الفيتامينات.

وفيما يلي بعض المؤشرات التي تدل على نقص الفيتامينات في الجسم بحسب موقع "لايف هاك" الإلكتروني:

1- آلام العضلات

إذا شعرت بآلام في العضلات بشكل منتظم ودون سبب واضح، فربما تعاني من نقص في فيتامين (د)، وهو أحد أكثر أنواع نقص الفيتامينات شيوعاً، ولكن يمكن أن يكون من الصعب تشخيص المرض في مراحل مبكرة. وفي حال رافق آلام العضلات مشاكل في الأسنان والعظام، فهذا دليل على مستويات متدنية من فيتامين (د).

2- خدر القدمين

إذا لاحظت شعوراً بالخدر في قدميك بشكل مبالغ فيه، وترافق هذا الشعور مع صعوبات في المشي والتوازن، فربما تكون هذه المشكلة ناتجة عن نقص في فيتامين بي 12، لأن هذا الفيتامين ضروري للحفاظ على على وظائف الدماغ والجهاز العصبي، وفي حال عدم توفر نسبة كافية من هذا الفيتامين، فهذا يعني وجود صعوبة في التواصل بين الدماغ والأعصاب.

3- مشاكل في الرؤية الليلية

في حال كنت تعاني من ضعف ومشاكل في الرؤية خلال الليل، فربما يكون ذلك دليلاً على نقص فيتامين (أ)، كما أن هناك حاجة إلى إلى فيتامين (د) لجعل الخلايا المستقبلة للضوء في عينيك قادرة على الرؤية في الضوء المنخفض.

4- ردود الفعل بطيئة

يدل ضعف ردود الفعل على بعض الأفعال مثل التقاط الكرة أو إيقاف السيارة بشكل مفاجىء، على نقص في فيتامين (إي) الضروري لصحة الأعصاب، كما يساعد فيتامين بي 12 على تحسين التواصل بين الدماغ والأعصاب التي تتحكم بالعضلات ورود الأفعال.

5- صعوبة شفاء الجروح

إذا لاحظت أن شفاء الجروح يستغرق وقتاً أطول من المعتاد، فهذا ناتج عن نقص في فيتامين (سي)، وذلك لأن عملية إعادة إنتاج الخلايا وإصلاح الخلايا التالفة تحتاج إلى هذا الفيتامين.

6- الشعور بالاكتئاب

لا تقتصر أعراض نقص الفيتامينات على الأعراض الفيزولوجية، بل هناك أعراض نفسية مثل الاكتئاب، وإذا لاحظت ازدياد هذه المشكلة مع الوقت دون سبب واضح، فقد تكون ناتجة عن انخفاض مستوى (بي 1)، فهذا الفيتامين ضروري لصحة الأعصاب مثل الفيتامين (بي 12)، وفي حال نقص هذين الفيتامينين يمكن أن يعاني المريض من مشاكل نفسية.

7- رائحة الأنفاس السيئة

يمكن أن تنتج رائحة الفم الكريهة عن نقص في فيتامين (بي 3) وخاصة إذا كنت تعتني بصحة فمك بشكل جيد، حيث أن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ضعف في وظائف الكبد، وبالتالي حدوث مشاكل في الهضم ينتج عنها رائحة الفم الكريهة.