مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يجب على قائدي السيارات الانتباه لبعض الأمور التي قد تؤثر على طريقة استخدامك وصيانتك للسيارة، منها تجنب ملء خزان الوقود إلى آخره في أوقات الظهيرة والتي تؤدي إلى تسريب الوقود.



ويشير خبراء السيارات إلى أن أنسب الأوقات لملء خزان الوقود خلال فصل الصيف بالليل حتي تكون درجات الحرارة انخفضت، وقد يتسبب تسريب الوقود من غطاء الخزان إلى تلف طلاء السيارة إلى جانب احتمالية اشتعال الوقود.



وينصح خبراء نادي السيارات الألماني بعدم استمرار ضخ الوقود إلى الخزان عندما تتوقف المضخة عن الضخ آليا وبخاصة في فصل الصيف.