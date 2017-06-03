اتهم شابان بـ"مضايقة تمساح" بعدما انتشرت لهما صور صادمة وهما يقومان بسكب البيرا في فمه.

وفي تفاصيل هذه القصة، فقد ادعى الشابان اندرو فلويد، 20 عاماً، وزاكاري لويد براون، 21 عاماً، أنهما كان يقودان السيارة بين منطقتي هارديفيل وتيلمان، عندما شاهدا التمساح وهو يعبر الطريق في 24 أيار الجاري.



وبحسب تقارير WMBF News، فإن الشابان قد اعترفا للشرطة بأنهما أمسكا التمساح وسكبا البيرا في فمه، ثمّ وثّقا هذا الأمر من خلال التقاط بعض الصور، وبعدها أطلقا سراح التمساح إذ وضعاه في بركة مجاورة.

وقال بيان صحفي صادر عن إدارة الموارد الطبيعية في كارولينا الجنوبية، إن الشابان يواجهان الآن تهمة "مضايقة التمساح"، إضافة الى إمكانية تغريمهما بمبلغ مالي قد يصل كحد أقصى الى 300 دولار أميركي.

ويذكر أن الإدارة بدأت بالتحقيق في هذه الحادثة بعدما تلقت عشرات الرسائل من الناس يوم الخميس الفائت. ويشار الى أن الصور انتشرت بداية على تطبيق سناب شات، ثمّ على فيسبوك.

ويجب التنويه الى أن القاضي الذي يشرف على القضية سيحدد العقوبة النهائية للشابين في الوقت المناسب.