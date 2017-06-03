أغلقت زلاجة بعد 90 دقيقة فقط من افتتاح حديقة الألعاب المائية في مدينة دبلن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقب سقوط طفل، 10 سنوات، خارج الزلاجة أثناء هبوطه من ارتفاع ثلاثة طوابق، دون إصابات خطيرة.

وحسب صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، كشف شريط فيديو مروع عن لحظة سقوط الطفل خارج الزلاجة المائية، وتدحرجه لمسافة أمتار على الرصيف الخرساني خارجها، مما أصابه بسجحات وخدوش في ظهره.

ونقلت شبكة " فوكس نيوز" عن ليندا سميث، مساعد مدير الحديقة، قولها: كنت موجودة مع والدي الطفل لحظة الحادث، وتم علاجه من الخدوش في غرفة الإسعافات الأولية، ولم يطلبا الإسعاف، بل توجها به إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

وعن الزلاجة قالت: تم الاتصال بالشركة المصممة والمنفذة للزلاجات، لإجراء المزيد من الاختبارات عليها.

وحسب صحيفة " أيست باي تايمز" المحلية، أغلقت السلطات ثلاث زلاجات مائية بالحديقة عقب الحادث، لحين إجراء المزيد من الاختبارات عليها، مشيرة إلى أن زاوية السقوط في الزلاجة التي تسببت بالحادث 80 درجة، ولكن خروج الطفل منها أثناء السقوط ينذر بمخاطر.





