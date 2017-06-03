

أظهر مقطع فيديو مثير، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام طائرة هليكوبتر بإنقاذ اثنين من المتسلقين بعدما حاصرتهما الثلوج الكثيفة بالقرب من قمة جبل في ولاية كولورادو الأمريكية.

وتم رفع المتسلقين اللذين تقطعت بهما السبل وسط الثلوج الكثيفة على ارتفاع 14253 قدماً يوم الإثنين الماضي، باستخدام مروحية من نوع بلاك هوك تابعة للجرس الوطني الأمريكي.

ويذكر بأن المتسلقين اللذين كانا من أصحاب الخبرة في التسلق، ومجهزين بتجهيزات جيدة، لم يتمكنا من الوصول إلى قمة الجبل وحاصرتهما الثلوج الكثيفة على بعد 300 قدم من القمة.

ويعتبر هذا الجبل واحداً من 50 جبلاً يتجاوز ارتفاعها 14000 قدم فوق مستوى سطح البحر، في ولاية كولورادو.

وقال المتحدث باسم مجموعة الإنقاذ، تشارلز بيتمان، بأن رجال الإنقاذ واجهوا صعوبة كبيرة في الوصول إلى المتسلقين بسبب الثلوج الكثيفة في المكان، والرياح الباردة التي وصلت درجة حرارها إلى 6 تحت الصفر.

وذكر المخرج مارك بينسون، الذي صور عملية الإنقاذ، بأنه وزملاؤه كانوا على بعد 100 متر من المتسلقين، ولكنهم لم يسطيعوا الاقتراب أكثر لأن المكان كان شديد الانحدار.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المتسلقين لم يصابا بأي أذى رغم ما مرا به من متاعب، وهما الآن في حالة صحية جيدة.