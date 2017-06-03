أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أن الساتان يكسو الصنادل في صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وفخمة من ناحية، وإحساساً بالراحة من ناحية أخرى بفضل ملمسه الناعم والرقيق، والذي يداعب القدم.

وأوضحت المجلة أن الساتان يزين الصندل بكل أشكاله، كصندل الميول المفتوح من الخلف "Mule" والصندل ذي الأربطة "Lace-Up" أو الصندل ذي النعل الضخم. ويخطف الصندل الساتان الأنظار إليه من خلال الألوان الصارخة، كالأحمر والأصفر، أو الألوان الميتالك البرّاقة، لا سيما النحاسي.

ويمكن تنسيق الصندل الساتان مع جينز "البوي فريند" "Boyfriend" ذي القصّة الفضفاضة للحصول على إطلالة جريئة ومتحررة أو مع الفستان، الذي يتخذ شكل القميص، للحصول على إطلالة أنيقة.