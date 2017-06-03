لا شك ان بعض رحلات السفر متعبة وترهق العديد من المسافرين، إلا أن الحظ على ما يبدو سيبتسم لك إن كنت من المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

أما السبب فبسيط جدا، إذ بات بإمكانك الآن النوم والاستراحة في المطار قبيل السفر إلى وجهتك. فقد شهد مطار دبي الأربعاء تدشين صالة كبائن النوم «سليب أند فلاي» في المبنى رقم 3 بالمطار، والتي تضم 27 حجرة وكابينة نوم.

ولم يكتف المطار بتوفير تلك الكبائن من أجل راحة المسافر المتعب، بل حرص على «رفاهيته» أيضا، فصممت صالة كبائن النوم الجديدة على الطراز الاسكندنافي، وهي تجمع بين الراحة والأناقة، وهي تشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة مصممة على شكل أكواخ الإسكيمو، إضافة إلى سبع كبائن مزدوجة مميزة مجهزة بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب، وتتميز كذلك بتصميم مستلهم من الطبيعة، ما يجعل منها واحة للراحة والاسترخاء.

يذكر ان صالة كبائن النوم «سليب آند فلاي» تقع بالقرب من البوابة A1 في الكونكورس A، وهي تتيح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي المزيد من الخيارات لأخذ قسط من النوم والراحة، حيث يضم المطار أيضا عدة فنادق من فئة الخمس نجوم. ويمكن حجز الحجرات والكبائن في الصالة الجديدة عبر الموقع الشبكي، كما ترحب الصالة بأعضاء كل من «بريوريتي باس» و«لاونج كي».