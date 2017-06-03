«أستاذي ومعلمي»
الفنانة المصرية رانيا يوسف ضيفة برنامج «شيخ الحارة» مع الإعلامية بسمة وهبي على قناة القاهرة والناس متحدثة عن الفنان الراحل نور الشريف الذي اختارها لتعلب احد الأدوار الثانوية في مسلسل عائلة الحاج متولي، حيث لفتت نظره كثيرا وكان يقوم بتوجيهها باستمرار وقال لها بعد انتهاء التصوير: ستصبحين نجمة كبيرة قريبا جدا.
«سعيدة بتحول الإعلام من التركيز على حياتي الشخصية إلى مهنتي»
المغنية البريطانية «ريتا أورا»، 26 عاما، متحدثة عن شعورها بالهدوء إثر ملاحظتها لتركز الأخبار المتعلقة بها مؤخرا على أغنياتها الجديدة وعلى جولاتها الغنائية، بدلا من نشر الشائعات عن علاقاتها العاطفية.
«راح أسويها فيك يا رامز يا مجنون»
المذيعة الأردنية الجميلة علا الفارس لبطل برنامج المقالب رامز جلال بعد انتهاء المقلب واكتشاف الخدعة في برنامج رامز تحت الأرض، حيث خرجت نظرت اليه وقد زال الرعب عن وجهها قائلة: شنو سويت فيني يا مجنون، ما كنت اتخيل ان يجي يوم وتضحك عليا يا رامز، لكن بوعدك راح اسويها فيك يوم من الأيام وقريبا.
«برج الإسكندرية المايل»
المذيع وائل الابراشي خلال برنامجه العاشرة مساء متحدثا عن البرج المكون من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية والذي مال بشكل سينمائي على البرج المجاور له بعد اخلائه من السكان بالتأكيد، وبدلا من أن يكون معلما حضاريا كبرج بيزا المائل في ايطاليا، اصبح برج الإسكندرية المايل معلما ونموذجا للفساد الإداري في المحليات، حيث تبين ان الترخيص الصادر يشمل 3 أداور فقط الا ان صاحب العقار صعد به الى 13 طابقا دون ان يضع لها الأساسات التي تتحمل هذا العلو.
«زوجتي كانت تعلم برغبتي في التحول»
الشخصية التلفزيونية الأميركية الشهيرة «كايتلين جينير»، 67 عاما، الزوج السابق لوالدة «كيم كارديشيان»، في كتابه المعنون «أسرار حياتي» الذي قفز إلى المركز الأول في أكثر الكتب مبيعا بشكل فوري، لأنه يحكي عن تحول «كايتلين جينير» من رجل إلى سيدة، عقب 24 سنة زواج من «كريس جينير»، 61 عاما، والدة «كيم كارديشيان» أنجب خلالها طفلين منها، وأربعة أطفال من زواج سابق.
«وداعا يا شباب!»
الممثلة والمغنية البريطانية «ستيفاني ديفيز»، 24 عاما، مغردة عبر حسابها على تويتر، تحت صورة لها مع طفلها البالغ من العمر 6 أشهر، مما أثار قلق متابعيها الذين طالبوا بتحديد معنى الرسالة، وذلك لأن «ستيفاني ديفيز» كانت قد تعرضت مؤخرا لمشكلات وصلت إلى حد ممارسة استدعاء شرطة النجدة لإنقاذها من ضربات صديقها «جيريمي ماكدونيل» الذي أنكر بنوة الطفل، حتى تم إثبات نسبه من خلال الفحوصات الطبية.