«برج الإسكندرية المايل»

المذيع وائل الابراشي خلال برنامجه العاشرة مساء متحدثا عن البرج المكون من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية والذي مال بشكل سينمائي على البرج المجاور له بعد اخلائه من السكان بالتأكيد، وبدلا من أن يكون معلما حضاريا كبرج بيزا المائل في ايطاليا، اصبح برج الإسكندرية المايل معلما ونموذجا للفساد الإداري في المحليات، حيث تبين ان الترخيص الصادر يشمل 3 أداور فقط الا ان صاحب العقار صعد به الى 13 طابقا دون ان يضع لها الأساسات التي تتحمل هذا العلو.