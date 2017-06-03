من أكثر المشاكل المحرجة التي يقابلها المسلمون أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، هي رائحة الفم الكريهة خلال نهار رمضان، والتي يرجع سببها الرئيسي إلى إفراز البكتيريا اللاهوائية لمادة الكبريت ذات الرائحة النفاذة وغير المستحبة، ويزيد انتاج تلك البكتريا أثناء الصوم نتيجة قلة إفراز اللعاب بسبب عدم شرب السوائل خلال الصوم.

ولكي تضمن حصولك على نفس منعش والتخلص من رائحة الفم الكريهة في نهار رمضان نقدم لكم مجموعة من النصائح البسيطة والتي يمكنك الاعتماد عليها خلال هذا الشهر الكريم، بحسب بوابة الوفد.

1- استخدام المسواك أو فرشاة الأسنان لتنظيف الأسنان والأهم اللسان أثناء فترة الصوم لإزالة الطبقة البيضاء اللزجة التي تتكون عليه والتي تحوي ملايين الأعداد من البكتيريا.

2- الإكثار من شرب السوائل أثناء الإفطار حتى لا يقل إفراز اللعاب أثناء الصوم بنسب كبيرة.

3- الإكثار من تناول الفواكه والخضار التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات لتنشيط الدورة الدموية في اللثة.

4- استخدام خيط الأسنان مرة أو مرتين على الأقل.

5- تجنب الأطعمة التي قد تعكر أنفاسك مثل البصل والثوم.

6- الإقلاع قدر المستطاع عن التدخين بعد الإفطار .

7- المضمضمة بغسول فم منعش ومضغ العلكة الخالية من السكر بين الإفطار والسحور لتحفيز إفراز اللعاب.

8- شرب المشروبات العطرية كالقرفة والينسون والشاي الأخضر والبقدونس التي تحافظ على رائحة فمك عطره .

9- علاج أي مشاكل باللثة والأسنان وزيارة الطبيب إذا استدعى الأمر.

10- عدم النوم مباشرة بعد السحور، ويفضل ألا يقل الوقت الفاصل بين السحور وموعد النوم عن ساعتين.