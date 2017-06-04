هزم السرطان السعودية هناء إسكندر أول أمس الأربعاء، لتلحق بشقيقها حمزة، الذي وافته المنية بنفس المرض اللعين. ومع رحيل هناء المؤثر استعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابتسامة الشقيقين، كما وآخر لقاء ظهرت فيه هناء مع برنامج “صباح العربية”.

وكانت هناء قد كشفت في لقائها مع “العربية” سبب ظهورها على غلاف مجلة محلية بدون غطاء الرأس، حيث قالت “كلمتني المجلة وطلبت تغطية حملات حمزة، وفي التصوير قلت لهم ما رأيكم بتجربة أخد صورة لي من دون طرحة، وكان في بالي كلام حمزة حول ضرورة الخروج كما نحن محاربي السرطان، خصوصاً أن كلام الناس كان يؤثر بشكل كبير”.

وقالت “إنتِ جميلة إذا كنت أنتِ”.

وعن قصة إصابتها و”حمزة” بالسرطان، أوضحت أن حمزة أصيب نتيجة إهمال طبي وهو صغير، وحاربه لمدة أربع سنوات، أما هي فقد أصيبت به قبل أكثر من 8 أشهر، وبعد مراجعات طبية، سافرت إلى الولايات المتحدة، واكتشفت أن السرطان انتشر في جسدها، وهو نادر جداً من الدرجة الرابعة.

وقالت: “حمزة”، كان كل شيء بالنسبة لي هو حارب قبلي بـ 4 سنوات. منذ صغره كان لديه مشكلة في القلب وتجمع الماء في الرئة، للأسف المستشفى أهمل حالة حمزة وتم اكتشاف المياه في رئته”.

وختمت رسالتها “لا تركزوا على تفاصيل صغيرة، هناك أشياء أكبر وأهم، فالدنيا فانية”.