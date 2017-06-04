لا شكّ في أنكم تشعرون بالعطش خلال أيام الصوم. ولتتخلصوا من ذلك ننصحكم بأن تلجؤوا

إلى مشروب جذور العرقسوس. فهو يساعدكم على مكافحة العطش والشعور بالانتعاش خلال النهار.

كما يقدم لكم هذا المشروب الكثير من الفوائد الصحية مثل الوقاية من الاكتئاب والحد من الارتجاع المريئي وحدوث قرحة المعدة.

وهو يعزّز عملية الهضم ويخلص أجسامكم من الدهون الزائدة. ويحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تحميكم من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساهم مشروب العرقسوس أيضاً في علاج نزلات البرد ومشاكل اللثة والأسنان. ويخلص أجسامكم من السموم والفطريات.

لكن لا تبالغوا في تناوله فقد يعود عليكم ذلك بنتائج سلبية مثل اضطرابات الكلى، عدم انتظام الدورة الشهرية والولادة المبكرة لدى السيدات، ارتفاع ضغط الدم والحدّ من الرغبة الحميمة لدى الرجال.