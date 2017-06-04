توجهت العامله الاثيوبيه ” ابابيتش” وهي تعمل في منزل الحاج عدنان مناع ابو قاسم في البرج الشمالي شرق صور الى احد الدكاكين في البلدة قاصدة شراء بعض الحاجيات، وفي منتصف الطريق وجدت مبلغاً كبيراً من المال يعادل اجرة راتب شهر كامل .

بعد عودتها الى المنزل روت الى ربة العمل ما جرى وسلمتها المبلغ، وبعد مرور فتره كافيه من الزمن تم خلاله ابلاغ الجيران وتعميم الخبر في البلده بهدف الوصول الى اصحاب هذا المبلغ، لم تؤدِ هذه المساعي الى نتيجة وظل صاحب المبلغ مجهولاً.

وبعد اللجوء الى الشرع تم الحكم باعطاء المبلغ للعامله الاثيوبيه بنية حسنه جاريه عن اصحاب المبلغ وامواتهم وتم ذلك وانتهى الامر .

هذا وقال الحاج ابو قاسم مناع انه وبعد نشر هذا الخبر في وسائل الاعلام وفي حال تم التعرف على صاحب المبلغ المفقود فإنه على استعداد لاعادة قيمته لصاحبه من ماله الخاص، وختم حديثه بأن الصدق والامانة هي سمات المؤمن الطاهر …