تعتمد العلاقة الزوجية الناجحة على العديد من الأسس والقواعد التي تضمن استمراريتها وديمومتها، وتوفر البيئة المناسبة ليعيش الزوجان حياة زوجية مستقرة وصحية تخلو من المشاكل.

ولا بد للزوجين من أن يتفهم كل منهما متطلبات واحتياجات الآخر في سبيل تلبية هذه الاحتياجات، وهذا يتطلب فهماً عميقة من قبل الطرفين لشخصية الآخر. لذا فقد أورد موقع “شي نوز” الإلكتروني 5 طرق ناجحة ليتفهم المرء شخصية شريك حياته بشكل أفضل:

1- الحوار

يعتبر الحوار من أكثر الأمور التي يمكنك عبرها أن تفهم طريقة تفكير شريك حياتك. لذا لا تتردد في التحاور معه لكي تحصل على فهم أعمق لشخصيته.

2- قضاء وقت أطول مع الشريك

إن قضاء وقت أطول مع الشريك يتيح لك الفرصة لمراقبة سلوكه وطريقة كلامه وهذان أمران يعكسان الكثير عن شخصيته وطريقة تفكيره.

3- ممارسة النشاطات مع الشريك

حاول أن تمارس نشاطات مشتركة مع شريك حياتك، فهذا سيمكنك من التعرف على طريقته في التعامل مع الأمور وبالتالي يتيح لك المجال لتفهم شخصيته بشكل أفضل.

4- السفر

يعد السفر فرصة كبيرة لكشف العديد من خصال شريك الحياة التي لم تكن تعرفها، فالبقاء سوية لفترة طويلة دون الانشغال بمتاعب الحياة، يتيح لك الفرصة لمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.

5- مناقشة المشاكل

في الكثير من الأحيان، قد تكشف المشاكل خبايا شخصية الطرف الآخر، لذا حاول أن تناقش المشاكل العالقة مع شريك حياتك لكي تفهم وجهة نظره بها، وتتعمق في فهم أسلوب تفكيره.