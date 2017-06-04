تمكن مواطن خليجي من استعادة نقوده ومتعلقاته الشخصية بعدما فقدها في ميقات ذي الحليفة – أبيار علي – عندما مرَّ به للإحرام بالعمرة في طريقه لمكة المكرمة.

وَقَالَ المواطن زيد الخباز، كويتي الجنسية: ‘‘إن المبلغ الذي فُقد مع أغراضه الشخصية يصل لستة عشر ألف ريال، بالإِضَافَة إلى أغراض شخصية أخرى‘‘ مُؤكِّدَاً أنه فقد الأمل تَمَامَاً في العثور عليها، خُصُوصَاً أن الميقات كان شديد الازدحام.

وأَضَافَ، على حسابه بـ”تويتر”، أنه عندما وصل إلى مكة المكرمة، وقبل أن ينزل إلى الفندق، أخبر سائق السيارة الذي أوصله لمكة بقصة فقدانه لأغراضه ونقوده، فبادر السائق بالاتصال بأخيه المقيم في المدينة الْمُنَوَّرَة، والذي بِدَوْرِهِ ذهب إلى قسم الأمانات بالميقات وسأل عن المبلغ والأغراض، فوجدها كاملة ولم يُنقص منها ريال واحد.