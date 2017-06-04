خضع طفل باكستاني يعاني من تشوه كبير في الرأس لعملية جراحية لإنقاذ حياته، بفضل متبرع غريب قام بدفع ثمن رحلة الطيران إلى الولايات المتحدة.

وكان ابتسام فيصل البالغ من العمر 20 شهراً يعاني من استسقاء في الرأس بعد الولادة، مما تسبب بتضخم رأسه إلى 73 سم. ونظراً لحجم رأسه الضخم، لم يكن قادراً على النوم مغمض العينين أو الحركة بحرية، وكان مضطراً للبقاء في سريره طوال الوقت، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونظراً لعدم توفر الموارد اللازمة لعلاج الطفل في بلاده، أخبر الأطباء ذويه في أغسطس (آب) الماضي أن فرصته الوحيدة للنجاة تكمن في السفر للعلاج بالخارج. وبعد أشهر من الحملات التي أطلقها والدا الطفل، تبرع مجهول بتغطية تكاليف سفر الطفل ووالدته إلى دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسافر ابتسام مع والدته إلى أمريكا في مارس (آذار) الماضي، وخضع لعمليتين جراحيتين خفضتا حجم الرأس إلى 61 سم، ويأمل الأطباء أن تساعد المزيد من العمليات المقرر إجراؤها خلال الأشهر القادمة ابتسام على الجلوس وممارسة حياته بشكل طبيعي.

وتقول والدة الطفل التي ترافقه في رحلة العلاج "من الصعب على أي والدين مشاهدة طفلهما وهو يكبر دون أن يكون قادراً على مغادرة السرير، ومن الصعب أن تعيش حياة مزدوجة في نفس المنزل، فمن جهة عليك التصرف بشكل طبيعي، ومن جهة أخرى تشعر بالقلق والألم يعتصر قلبك وأنت تشاهد حالة طفلك الصعبة".

إلا أن الأسرة بحاجة إلى التنقل عدة مرات بين الباكستان ودالاس على مدى الأشهر القادمة لمتابعة العلاج، ويأمل والدا ابتسام بالحصول على المزيد من الدعم والتبرعات لإجراء ما تبقى من العمليات الجراحية ومنح طفلهما حياة طبيعية.