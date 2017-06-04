«الحب أعمى»..هذه حقيقة لأنه يعمي في بعض الحالات بصيرة ووجدان العاشق الولهان.

ولعل هذا ما حصل مع امرأة خليجية تبلغ الـ 33 من عمرها.

فقد أعمتها براثن الحب، حتى دفعتها إلى اختلاس 11 مليون درهم من عملها وأنفقتها بطريقة «جنونية» على شاب خليجي، يصغرها بـ 7 سنوات، بعد أن أوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.

وأظهرت تحقيقات شرطة أبوظبي، أن المشتبه بها (ح. م. خ) أغدقت ملايين الدراهم على الشاب وشقيقه اللذين جرى ضبطهما لاحقا، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، دفع ديونهما، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.

واعترفت المشتبه فيها بالجريمة، أثناء الاستجواب، وأفادت بأنها لم ترغب في أن تكون مقصرة ماليا لمن أحبها وقطع وعدا بالارتباط بها، لاسيما إظهارها بأن لديها أموالا طائلة، كما اعترف الشاب وشقيقه بتورطهما بالواقعة والتغرير بالفتاة واستغلالها، فجرى إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.