تداول مستخدمو موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يرصد أربع ظواهر غريبة غير مفسرة رصدتها كاميرا المراقبة.

وفقا لما أظهره مقطع الفيديو رصدت إحدى كاميرات المراقبة لحظة تعرض رجل لضربة قوية في رأسه وكأن أحدهم لكمة ليسقط أرضا دون سبب واضح، وتحرك بابا دوارا نحو رجل يعبر من خلاله وكأن قوة خفية دفعته نحوه.

كما تعرض شخص آخر للضرب من قبل قوة غريبة تشبه الصاعقة إلا أنه عاد لينهض من مكانه بالرغم من إصابته في الرأس، وأخيرا اكتشف موظفو إحدى الشركات تجول قوة خارقة بالشركة ونثر الأوراق أرضا، كما عملت الأشباح على فتح الأدراج وبعثرة محتوياتها.