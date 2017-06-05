تعرضت المذيعة الكويتية حليمة بولند لموقف طريف على الهواء مباشرة خلال بث برنامجها "حليمة زاد".

وقامت احدى المتصلات بطلب يد بولند لشقيقها، ما دفع بولند الى الخجل وإكمال طرح الأسئلة وفق ما يتطلب البرنامج.

ولكن المتصلة أصرت على طلبها، ما دفع المخرج الى التدخل والقول لحليمة إخبار المتصلة بأن تخطبها من أمها وليس من البرنامج.

وفي سياق منفصل، كشفت الممثلة البحرينية زهرة عرفات، عن رفعها دعوى قضائية ضد بولند، بعد أن نشرت الأخيرة فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه زهرة من دون مكياج.

وأكدت زهرة خلال لقائها في برنامج "تفاعلكم" على شاشة "العربية"، أنها وافقت على أن تقوم حليمة بولند بتصويرها، وهو ما جعل العديد من المشاهدين يتعجبون من سبب رفع عرفات الدعوى، بما أنها كانت موافقة منذ البداية.