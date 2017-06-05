في واقعة غريبة بمصر، تستكمل نيابة شرق العاصمة، القاهرة، التحقيقات في واقعة إلقاء الطفل حمزة، الذي لم يتجاوز 3 سنوات، عارياً من الطابق الخامس بمنطقة المطرية.



وحسب موقع "بوابة الأهرام"، انتهت النيابة من الاستماع لأقوال أهل الطفل الذين أكدوا أنهم لم يروا الجاني الذي ألقى الطفل من أعلى العقار، وأنهم فوجئوا بالأهالي في المنطقة يبلغونهم بالعثور على نجلهم ملقى من أعلى عقار وبه إصابات وأكدت النيابة أن الفاعل مجهول حتى الآن.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تلقوا بلاغًا من والد الطفل يفيد بتغيب نجله قبل أذان المغرب بثاني أيام شهر رمضان الكريم، والعثور عليه وقت أذان العشاء ملقى من الطابق الخامس على يد مجهولين عارياً.



وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي للكشف عليه وبيان إصابته وإعداد تقرير مفصل بها.