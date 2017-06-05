ألقت سلطات مدينة بوتسفيل في بنسلفانيا الأميركية القبض على رجل يُدعى سيسيل يوجين كوتز بتهمة إساءة معاملة أولاده.
فقد لاحظ ناشطون اجتماعيون وجود أطفال بمفردهم في منزل والدهم. وأبلغوا الشرطة فتوجه أفرادها إلى المنزل واقتحموه بعدما عجزوا عن التواصل مع أفراده.
واكتشفوا وجود 3 أطفال يبلغ عمر أحدهم 22 شهراً وقد سجن داخل قفص فيما وضع الثاني ويبلغ عامه الأول في سرير.
وذكر موقع «فوكس 43» وجود طفلة ثالثة حديثة الولادة وضعت على الأرض. وأظهرت التحريات أنه لم يتم إطعام الأخيرة منذ ولادتها.
وعلمت الشرطة أن الوالدة بقيت في المستشفى بسبب معاناتها من حالة صحية سيئة.
وقد تم نقل الأطفال الثلاثة إلى مركز للخدمات الاجتماعية. وألقي القبض على الوالد بتهمة تعريض حياة أطفاله للخطر. وحكم عليه بدفع غرامة تبلغ 250 ألف دولار.