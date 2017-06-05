يقبع إرهابي داعشي بريطاني، يدعى جاك ليتس، حاليًا في سجن تديره المليشيات الكردية في سوريا. وفي مقابلة معه التمس جاك إطلاق سراحه؛ لأنه "يريد أن يرى ماما".



وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إن جاك ليتس (21 عامًا) كان طالبًا بجامعة أكسفورد، قبل أن يعلن إسلامه، ويسافر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.



وفي مقابلة مع شبكة تليفزيون "العربي" قال ليتس من سجنه: "أرجو إطلاق سراحي. أريد أن أرى ماما، وأشرح لها ما حدث".



وحسب الصحيفة، ففي شهر يونيو من العام الماضي وُجهت تهم تتعلق بالإرهاب لوالدَي ليتس، بعدما حاولا إرسال أموال لابنهما في سوريا.