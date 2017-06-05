تناول الفنان الكوميدي ومقدم البرامج بدر صالح جوانب من حياته الشخصية قبل وصوله إلى الشهرة، مبيناً أن والده طرده من المنزل بسبب استهتاره، وأنه اضطر إلى العمل في مغسلة، وفي مهنة "معلم شيشة".

وأوضح بدر في لقاء له مع برنامج "مجموعة إنسان" عبر قناة "mbc"، أنه لم يكمل دراسته بسبب ظروف خاصة، وعمل في أكثر من وظيفة من بينها معلم شيشة وعامل في مغسلة، قبل أن يفتح كشكاً صغيراً لبيع ألعاب الفيديو.

وأشار إلى أنه كان مهملاً بعد تركه الدراسة، ما تسبب في غضب والده، الذي طرده من المنزل لمدة شهرين، مشيراً إلى أنه يعاني حينما يحاول إضحاك الآخرين، بينما يتذكر والدته المريضة بالفشل الكلوي.