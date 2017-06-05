تحدث الفنان المصري مدحت صالح عن حقيقة خلافه مع والده في بداية مشواره بعالم الغناء.

وأكد خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة أنه بالفعل حدثت مشكلة بينه وبين والده الذي كان يعمل نجاراً، بسبب دخوله عالم الغناء، ظناً منه أن ابنه سيتجه إلى الغناء في الملاهي الليلية فقط.

وأشار إلى أن والده رفض دخوله المنزل وقام بطرده، ولكنه بعد أن علم أنه يغني في مسرح البالون وفي أفراح محترمة وبدأ يسلك طريق النجومية، تصالح معه وزال الخلاف بينهما.

وعن سبب عدم غنائه للنجم عمرو دياب، أكد ان موسيقاه يحفظها ويرددها ولكن مشكلته في حفظ الكلمات، مشيراً الى انه ينسى كلمات أغانيه الخاصة لذلك لا يستطيع أن يغني لغيره.