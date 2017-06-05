أفادت غرفة الصيادلة بولاية هيسن الألمانية إنه يمكن مواجهة صعوبات النوم البسيطة بأسلحة طبيعية، مثل نبات الناردين الذي يؤتي مفعوله على أكمل وجه بعد مرور ما يصل إلى أسبوعين.

يمتاز نبات الناردين بأنه لا يؤدي إلى الإدمان بخلاف المنومات والمهدئات الكيميائية. ويمكن محاربة صعوبات النوم البسيطة أيضاً من خلال التخلي عن المشروبات المنبهة ليلاً مثل القهوة والكولا، كما يحظر مشاهدة التلفاز أو استعمال الهاتف الذكي في غرفة النوم.

ولا يُنصح باللجوء إلى المنومات والمهدئات الكيميائية إلا عند الضرورة فقط، على أن يتم تعاطيها تحت إشراف الطبيب. كما ينبغي تعاطيها بجرعات صغيرة وعلى مدار فترة قصيرة لأنها ترفع خطر الإدمان.