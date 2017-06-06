أكد الداعية السعودي، إمام وخطيب مسجد "قباء" بالمدينة المنورة صالح المغامسي، أن "أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والأباضية مسلمون ومؤمنون، الأمر الذي يستوجب ألا يكون بينهم اقتتال وسفك دماء"، مشيراً إلى أن قوله "قد لا يجسر عليه بعض العلماء".

وكان المغامسي ضمن برنامجه اليومي "مع القرآن" يفسر الآية القرانية: "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"، قائلاً: "إن أهل السنة والشيعة والإسماعلية والأباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله رباً وبمحمد "صلى الله عليه وسلم" نبياً وبالإسلام ديناً وبالقرآن كتاباً، وبالقيامة موعداً وبالجنة ثواباً للطائعين وبالنار عقاباً للكافرين ويؤمنون بالكعبة قبلة إذا صلوا، صلوا إلى الكعبة، ويضحون".

وأكد أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" لما ضحى قال: "وهذا عمن لم يضح من أمتي"، وذكر شرطين: "ممن شهد لله بالوحدانية، وشهد لي بالبلاغ، فهؤلاء أولى وأحرى ألا يكون بينهم اقتتال وألا يكون بينهم سفك دماء، وأن يرى كل منهم ويجتهد في الحق فيجنح إليه تعبداً إلى الله جل وعلى".

وتابع المغامسي: "إن كانت كل طائفة تكفّر الأخرى بالكلية وتستبيح دماءها، وتحرّض شبابها على أن ينتقموا من أولئك، فلن تقوم للأمة قائمة".

وأوضح المغامسي : "قلت ما لا يجسر عليه الكثير أو قد لا يؤمن به البعض، لكن الإنسان مسؤول عما يعتقده، فينصح به أمة محمد، وحق الأمة على علمائها عظيم، والناس إنما ينظرون إلى من يعتلي منبراً أو يدرس في محراب أو يؤلف كتباً في شأنه وفي أمره وفيما يدعوهم إليه".