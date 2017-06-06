بالتأكيد سمعت من قبل عن الأفعى المجلجلة "ذات الجرس"، والتي تشتهر بأنها قبل انقضاضها على المتطفلين، تبدأ بإصدار صوت قوي من ذيلها كإنذار باقتراب خطر هجومها.

الصوت الذي تصدره الأفعى يشبه صوت الأجراس، ولكن هل تساءلت يوما عن سبب صدور هذا الصوت من ذيل الأفعى، وماذا يوجد داخل ذيلها ويصدر هذا الصوت!

توصل العلماء إلي أن الأفعى المجلجلة تحرك ذيلها بسرعة 50 مرة في الثانية الواحدة عند محاولة إصدارها لهذا الصوت وهي سرعة كبيرة جدا، ولكن ماذا يوجد داخل هذا الذيل.

قام أحد الباحثين بإحضار الجزء الأخير من أحد الأفاعي المجلجلة المتوفاة، وبدأ في شق الجزء الأخير، وأثناء تلك العملية اكتشف أن الجزء الأخير من الذيل ليس من الجلد، ولكنه من مادة عظمية صلبة.

وعقب الانتهاء من شق الذيل للكشف عن المادة الموجودة بداخلة والتي تصدر صوت الجرس نتيجة الحركة، اكتشف أن ذيل الأفعى خاويا من أى مواد، وتوصل إلى أن الصوت يصدر نتيجة الحركة السريعة واحتكاك الذيل العظمي والذي ينتج عنه هذا الصوت.