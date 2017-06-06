«من هذا المهرج وكيف وقع شاروخان تحت يديه؟»
تساؤل للصحافة الهندية بعد حلقة «رامز تحت الأرض» التي كان النجم الهندي شاروخان ضحية مقلبها، فقد شنت مجلة «إنديان إكسبرس» الهندية انتقادات شديدة اللهجة لرامز واصفة إياه بالمهرج، مؤكدة أن البرنامج شكل إساءة إلى النجم الهندي وبلده، كما أشارت إلى أنه جعل من ملك الرومانسية في السينما الهندية ومحبوب الهند ضحية وأضحوكة في برنامج سيئ السمعة.وتابعت: «نادرا ما نرى شاروخان غاضبا. لكنه أصبح كذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دبي للقيام ببعض النشاطات الترويجية الاعتيادية».
«اخص عليك ياهاني، أنا مخصماك»
تعليق ساخر على صفحات الفيسبوك من الممثلة المصرية وفاء عامر التي تعرضت لمقلب من مقالب هاني رمزي في برنامجه، لكن كان واضحا جدا انها تعرف بالمقلب قبل تصويرها له، فبمجرد ان افصح لها هاني عن شخصيته وطبيعة البرنامج، كانت هادئة جدا وكأنها لم تتعرض للموت منذ دقيقة واحدة، حيث اكتفت بالقول وهي مبتسمة: اخص عليك يا هاني، أنا مخصماك!
«أفعل هذا 4 مرات في اليوم»
عارضة الأزياء الإيطالية تامارا إيكليستون وهي تدافع عن استمرارها في إرضاع ابنتها صوفي طبيعيا من صدرها بالرغم من بلوغها سنتها الثالثة من العمر، وتقول: لا أفكر في اي شيء كعارضة ازياء، لكنني افكر في أمر واحد.. هو ابنتي.
«سياساته تتناقض مع كل قيمنا»
عمدة مدينة لندن صادق خان وهو يدعو لعدم مد البساط الأحمر للرئيس دونالد ترامب عند زيارته الرسمية المقبلة للمدينة، وذلك ردا على تغريدة ترامب التي انتقد فيها رد فعل خان الذي وصفه ترامب بالضعيف على الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة البريطانية.
«من الصعب التصديق أنها قاربت الخمسين من العمر»
تعليق لبعض رجال الصحافة تعبيرا عن إعجابهم بالنجمة السينمائية نيكول كيدمان (49 سنة) بعدما ظهرت، خلال حفل توزيع جوائز أزياء مجلس المصممين الأميركيين، وهي ترتدي فستانا بحواف مطرزة بالألماس ثمنه 12.000 دولار من تصميم دار أوسكار ديلا ريتنا.
«لن أعيد تلك التجربة ثانية أبداً»
الممثلة ليلي جيمس، التي حققت نجاحا كبيرا في العديد من الأفلام، تكشف عن أن الأمور لم تكن طيبة في بداياتها، فقد تعين عليها تنفيذ بعض اللقطات غير اللائقة ولم تملك وقتها حق الاعتراض.
«ليس ذنبكم إذا كنتم نرجسيين»
هذا ما تقوله النجمة السينمائية غوينيث بالترو في مقال صحافي أكدت فيه أن من غير الصواب لوم الأشخاص النرجسيين لأن والديهم هم من جعلهم كذلك.
«دور غريب.. لكنه جذبني ولم أتردد في قبوله»
الممثل السوري باسل خياط متحدثا في حوار فني عن دوره في مسلسل «30 يوم» مع الممثل آسر يس، حيث تدور الأحداث في غموض غير مبرر ويمارس خياط ضغوطا نفسية رهيبة على البطل الطبيب النفسي الذي يؤديه آسر يس، مما جعل المشاهدين يتابعون المسلسل بدرجة عالية من الاهتمام مندهشين من أداء باسل خياط لدوره الشرير بإتقان شديد.
ما تعليق الصحافة الهندية على ما تعرض له شاروخان في "رامز تحت الارض" ... ولماذا هاجم عمدة لندن ارئيس الاميركي ترامب .. وهل كانت تعرف وفاء عامر بمقلب هاني رمزي مسبقا؟