«اخص عليك ياهاني، أنا مخصماك»

تعليق ساخر على صفحات الفيسبوك من الممثلة المصرية وفاء عامر التي تعرضت لمقلب من مقالب هاني رمزي في برنامجه، لكن كان واضحا جدا انها تعرف بالمقلب قبل تصويرها له، فبمجرد ان افصح لها هاني عن شخصيته وطبيعة البرنامج، كانت هادئة جدا وكأنها لم تتعرض للموت منذ دقيقة واحدة، حيث اكتفت بالقول وهي مبتسمة: اخص عليك يا هاني، أنا مخصماك!