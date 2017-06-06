أعلن مدير عام شرطة أبوظبي عن ضبط باكستاني أقدم على قتل طفل وجدت جثته على سطح مبنى سكني مرجعاً سبب الجريمة إلى الاعتداء الجنسي والخنق المتعمد.



وقال اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أنه بفضل الله تم ضبط قاتل الطفل البالغ من العمر 11 سنة والذي وُجدت جثته على سطح بناية يسكنها بأبوظبي، كاشفاً أن سبب الوفاة يعود إلى الاعتداء الجنسي والخنق المتعمّد.



وأثنى الشريفي على الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للعمليات الشرطية الممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في التوصّل إلى الجاني باكستاني الجنسية، الذي أدلى باعترافات تفيد تورطه الكامل في الجريمة البشعة.



وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا في ملابسات العثور على جثة طفل فوق سطح إحدى البنايات السكنية في أبوظبي والذي يبلغ من العمر 11 سنة.



وأكدت مصادر ان الطفل شوهد آخر مرة وهو ذاهب الى صلاة العصر في المسجد ولم يعد إلى منزله ومن ثم وجدت جثته ملقاة فوق سطح بناية.



وأكدت شرطة أبوظبي في حسابها عبر الانستغرام ان جثة الطفل وجدت فوق سطح البناية التي يقطنها مع أهله.