أكدت مكاتب سفريات في دولة الإمارات توفير خيارات بديلة للمسافرين من وإلى قطر الذين حجزوا تذاكرهم للسفر عن طريقها عبر الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وفلاي دبي، وذلك بعد قرار تلك الشركات بتعليق جميع رحلاتها للدوحة.

وأوضح مكتب ماريا للسفريات في أبوظبي أنه "في حال تم إلغاء أي رحلة من قبل شركة الطيران، سيتكمن الفرد من استرجاع قيمة التذكرة بالكامل من دون أي حسومات، أو يتم إعادة الحجز مجاناً إلى أقرب وجهة (محطة) بديلة على شبكة الطيران المختارة، ومن هذه الوجهة سيستطيع المسافر التوجه إلى حيث يريد عبر شركات طيران أخرى مدفوعة الثمن".

التواصل مع الشركة

وقال مكتب ماريا إنه "سيتم التواصل بشكل مستمر مع شركات الطيران المعنية بشأن أي تغييرات جديدة حول حالة جدول الرحلات المتجهة إلى الدوحة".

ومن جانبها أوضحت وكالة الريس للسفريات، أنه "في حال تم إلغاء الرحلة من قبل شركة الطيران بشكل مفاجئ، وكانت المواعيد المتوفرة للاختيار من قائمة الرحلات البديلة بنفس الوجهة المرغوبة (عبر الوقوف بمحطة) لا تناسب المسافر ولم يرغب بحجز موعد آخر، سيقوم المكتب بالتواصل مع شركة الطيران لطلب استرداد تكاليف الرحلة".

إعادة قيمة التذكرة

وبينت وكالة الريس للسفريات أنه "سيتم إعادة قيمة التذكرة الأساسية بالكامل، للمتجهين إلى الدوحة، حتى في حال كانت التذكرة أرخص خلال وقت الإلغاء، إذا رغب المسافر أن يسترجع قيمتها".

وقال مكتب اللولو للسفريات والسياحة أن "شركات الطيران المعنية سترسل إشعار يفيد بإلغاء الرحلات إلى الدوحة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية إلى المسافرين، وعليه يجب على المسافر التوجه إلى مكتب السفريات الخاص بنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة".