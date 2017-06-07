نجح فريق طبي بمستشفى عفيف في السعودية من إنقاذ حياة طفل وذلك بعد وصوله إلى قسم الإسعاف والطوارئ وقد تعرض لإصابة بليغة بمنطقة البطن نتيجة سقوط جهاز تلفاز عليه مما أدى إلى انفجار وتهتك الاثنى عشر والأمعاء .

وعلى الفور أدخل المريض لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية استكشافيه بقيادة الدكتور أيمن عتيبة أخصائي الجراحة العامة والمناظير والدكتور وليد منصور أخصائي جراحة الأطفال واخصائي التخدير الدكتور هاني فؤاد وتم خلال العملية إجراء تصليح وإعادة ترميم للأثنى عشر و للأمعاء نتيجة تعرضهما لقطع أثناء الإصابة إذ تماثل الطفل للشفاء بعد ذلك ولله الحمد .

وعلق الدكتور أيمن عتيبة أن حالات الإصابة بالاثنى عشر بعد ضربات البطن الغير نافذه تعد من الحالات النادرة الحدوث وتحتاج لخبرة عالية لتشخيصها وإصلاحها جراحياً.