أشعلت صورة هذا العصفور الذي يقف على يد أحد المصلين الخاشعين مواقع التواصل في العالم الإسلامي حيث تم تداولها بشكل كبير منذ يومين.

وحققت الصورة تفاعلًا كبيرًا على الرغم من عدم التأكد من صحة الصورة سواء أكانت حقيقية أم "تركيب".

كما شغلت هوية المصلي الخاشع مواقع التواصل. وتظهر الصورة خشوع المصلي أثناء دعاء القنوت في صلاة التراويح، ووقوف عصفور على يديه بشكل غير معتاد آمناً مطمئناً، ووصفه النشطاء وكأنه يتأمل حاله، ومناجاته لربه.



وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على وقوف العصفور مطمئنا على يد هذا الشيخ المتضرع هو برهان سلام طمأن طير "السلام" للوقوف على يد طالب الرحمة في شهر السلام رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن.