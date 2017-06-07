تسبّبت صفحة على "فيسبوك" يُديرها رجال، في غضب كبير، بعدما قام عدد من مستخدميها بتقديم نصائح عن كيف يُمكن تخدير واغتصاب امرأة.

وكانت صفحة "ذا بلوكس أدفايس" قد أغلقت سابقاً على "فيسبوك" بسبب المحتوى المثير للجدل، لكنّها عادت كصفحة تعمل فقط بالطلبات وبنفس الشعار، وجمعت آلاف المنضمّين.

ونشرت الكاتبة النسوية كليمنتين فورد، صوراً من حوارٍ صادم في المجموعة، ناقش فيه الأعضاء الاغتصاب.

وبدأ النقاش بعدما سأل أحد الأعضاء كيف يستطيع أن يرفع من رغبة المرأة الجنسية، فردّ عليه آخر بأنّ عليه استخدام مخدّر قوي، بينما كتب آخر أن ينتظر ريثما تنام هي، بينما اعترف ثالث بأنه قام باغتصاب سابقاً.

وأعلن "فيسبوك" أنّه فتح تحقيقاً في الصفحة ومضمونها.​